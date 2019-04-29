Политика
Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с ПутинымLife.ru 14:53
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Общество
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено в 03:51
Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
В России прекращены продажи Audi TT и Audi R8
Audi TT можно было приобрести в России минимум за 2,7 млн рублей только в виде купе и только с 2,0-литровым бензиновым мотором на 230 л.с. Что касается суперкара Audi R8, то за 610-сильный автомобиль с 5,2-литровым V10 просили минимум 11,2 млн рублей.
Обновлено в 11:27
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Выигравшая в лотерею британка пожаловалась на усталость от безделья
Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
Обновлено в 15:55
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Канадцы, потерявшие родных в авиакатастрофе, подали в суд на Boeing
Семьи канадцев, погибших в результате крушения авиалайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, обратились в суд.
Обновлено в 21:33
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено в 00:20
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Здоровье
Врач спешит на холод
Фото: Владимир Веленгурин/kpmedia.ru С каждым годом растет интерес к развитию северных регионов и повышению уровня жизни тех, кто живет на Крайнем Севере.
Обновлено в 08:53
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Футбол
Тоттенхэм – Аякс. Георгий Черданцев: «Аякс заслужил финал»
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Аякс.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Авто
Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
«АвтоВАЗ» отзывает битопливные Lada Vesta CNG из-за возможного заглохания двигателя.
Обновлено в 02:19