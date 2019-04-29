Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с ПутинымLife.ru 14:53

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг избранного главу государства Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным без согласования с международными партнёрами, сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко предупредил Зеленского о последствиях встречи с Путиным

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