Политика

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.
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Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Телеканал 360°06:28

Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду

Московский Комсомолец05:40

Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины

Комсомольская правда06:10

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

ТАСС05:52

Порошенко назвал имена из списка его партии на выборах в раду

Известия06:12

Порошенко представил первую десятку депутатов на выборы от своей партии

РИА Новости05:32

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» сегодня проведет второй этап съезда в Киеве

Эхо Москвы01:04
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В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
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Происшествия

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В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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9 июня свой 38-й день рождения празднует американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюссер Натали Портман.
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США разместили в Польше новое оружие

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Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
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Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

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Происшествия

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Ирина Владимировна Геращенко
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Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 21 мая 2019. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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