Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

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