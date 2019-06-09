Политика

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в РадуТелеканал 360° 06:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность». Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
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Названы пять лидеров партии Порошенко на выборах в Раду

Взгляд.ру13:41

Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду

Московский Комсомолец05:40

Порошенко назвал имена из списка его партии на выборах в раду

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Комсомольская правда06:10

Порошенко представил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

ТАСС05:52

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Телеканал 360°06:28

Порошенко представил первую десятку депутатов на выборы от своей партии

РИА Новости05:32
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:10, Ашберн
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