Политика
Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в РадуТелеканал 360° 06:28
Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность». Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
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Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Комсомольская правда06:10
Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду
Московский Комсомолец05:40
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
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