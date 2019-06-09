Политика
Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в РадуТелеканал 360° 06:28
Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность». Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
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Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду
Московский Комсомолец05:40
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Комсомольская правда06:10
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
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