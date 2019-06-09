Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в РадуТелеканал 360° 06:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность». Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

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