Политика

Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в РадуТелеканал 360° 06:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность». Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.
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Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду

Телеканал 360°06:28

Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду

Московский Комсомолец05:40

Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины

Комсомольская правда06:10

Порошенко представил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

ТАСС05:52

Порошенко назвал имена из списка его партии на выборах в раду

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РИА Новости05:32

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