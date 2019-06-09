Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Общество Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.

Наука Зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом? В конце весны генетики продемонстрировали научному сообществу первую в мире бактерию с полностью синтезированным геномом.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Футбол Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-Марино Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Происшествия Иностранец ударил ножом соседа по общежитию из-за русского языка Один из мужчин сказал про своего соседа, что он будет плохим учителем, так как плохо говорит на русском языке.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Общество Гигантский град обрушился на Ленобласть Ранее град и смерчи попали на видео в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Музыка Стас Барецкий заявил, что займет место Сергея Шнурова в «Ленинграде» Стас Барецкий выступал с коллективом какое-то время, а теперь станет членом нового состава, заняв место солиста.

Космос Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура» Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.

Общество Жидкость, которой отравился Алибасов, не соответствовала ГОСТу Упаковка жидкости для очистки труб «Крот», которой отравился известный продюсер Бари Алибасов, признана не соответствующей ГОСТу.

Общество С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Армия и оружие ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР «Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.

Энергетика Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти "Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Экономика В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки» Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Политика Wired (США): Россия и Иран планируют полностью изолировать свой интернет (Wired Magazine) Ранее в этом году Россия начала реализацию важной инициативы, направленной на создание внутреннего российского интернета, а делается это, предположительно, для того, чтобы защитить страну от киберугроз, хотя можно предположить, что свою роль в этой истории играет также желание Кремля контролировать потоки информации внутри своих границ.

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.