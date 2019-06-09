Политика
Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в РадуТАСС 05:52
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду. Первым номером в нем стал сам бывший глава государства.
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Порошенко представил первую десятку «Европейской солидарности» на выборы в Раду
Московский Комсомолец05:40
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Общество
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55
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Зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом?
В конце весны генетики продемонстрировали научному сообществу первую в мире бактерию с полностью синтезированным геномом.
Обновлено 07 июня в 07:17
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
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Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
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Футбол
Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-Марино
Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России.
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Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
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Происшествия
Иностранец ударил ножом соседа по общежитию из-за русского языка
Один из мужчин сказал про своего соседа, что он будет плохим учителем, так как плохо говорит на русском языке.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Общество
Гигантский град обрушился на Ленобласть
Ранее град и смерчи попали на видео в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Обновлено в 05:51
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его «слуги»
Обновлено в 05:37
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 04:45
Музыка
Стас Барецкий заявил, что займет место Сергея Шнурова в «Ленинграде»
Стас Барецкий выступал с коллективом какое-то время, а теперь станет членом нового состава, заняв место солиста.
Обновлено в 00:51
Космос
Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура»
Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.
Обновлено в 03:18
Общество
Жидкость, которой отравился Алибасов, не соответствовала ГОСТу
Упаковка жидкости для очистки труб «Крот», которой отравился известный продюсер Бари Алибасов, признана не соответствующей ГОСТу.
Обновлено в 05:42
Общество
С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР
«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских
Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выступила на открытии курортного сезона в Анапе
Большая праздничная программа 8 июня прошла на Театральной площади курорта.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
В Японии завершилась встреча министров финансов стран «двадцатки»
Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" завершилась в японском городе Фукуока, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Раменском
Обновлено в 05:19
Политика
Wired (США): Россия и Иран планируют полностью изолировать свой интернет (Wired Magazine)
Ранее в этом году Россия начала реализацию важной инициативы, направленной на создание внутреннего российского интернета, а делается это, предположительно, для того, чтобы защитить страну от киберугроз, хотя можно предположить, что свою роль в этой истории играет также желание Кремля контролировать потоки информации внутри своих границ.
Обновлено в 05:31
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Единоборства
Фергюсон победил Серроне, выиграв 12-й бой подряд
Американский боец ММА Тони Фергюсон выиграл 12-й бой подряд в UFC.
Обновлено в 02:13