Политика
Объединительный собор, который проходит в Киеве, избрал главой новой неканонической церковной структуры на Украине митрополита Епифания Думенко, передает РИА "Новости". Главу украинской "новой церкви" представил президент страны Петр Порошенко.
Газета.Ru10:35
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