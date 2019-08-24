Политика
Порошенко предостерег Зеленского цитатой из БиблииРЕН ТВ 14:08
Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии. Наставление нынешнему руководству он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
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И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.
— Петр Порошенко, украинский политикLenta.ru 13:49
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Наука
Исследователи рассчитали индекс самоцитирования среди коллег
В прошлом году министерство исследований Индонезии, которое выделяет финансирование на наукометрической основе, заявило, что некоторые исследователи добивались грантов, цитируя себя и близких коллег.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства
Харитонов и Минаков выступят на турнире Bellator 225
Бой Харитонова и Митриона был назначен на турнир Bellator 225, правда, на этот раз его победитель вряд ли получит право сразиться с чемпионом.
Обновлено в 10:00
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Саракташском районе водитель насмерть сбил двух женщин
Обновлено в 15:20
Космос
НАСА: пожары в Амазонке значительно увеличили количество углерода в атмосфере
Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки.
Обновлено в 08:33
Музыка
Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Игры
Состоялся релиз первого трейлера игры Decay of Logos
Обновлено в 06:36
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие
Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль
Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено в 12:49
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Футбол
Димидко войдет в тренерский штаб команды ФНЛ
По нашим данным, 33-летний Димидко с большой долей вероятности войдет в штаб родного «СКА-Хабаровска».
Обновлено в 16:29
Автоспорт
Даниил Квят: «Пике советов не дает»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят принял участие в мероприятии Toro Rosso Show Run Powered by Neste в Петербурге.
Обновлено в 11:31
Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено в 16:07
Наука
Создан алгоритм, превращающий лист бумаги в фигуру любой формы
Обновлено 21 августа в 11:12
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину знакомства
24 августа Влад Топалов и Регина Тодоренко отметили годовщину со дня знакомства.
Обновлено в 08:09
Политика
В Киеве проходит альтернативный нацистский Марш защитников
В Киеве стартовал альтернативный «Марш защитников Украины».
Обновлено в 05:20