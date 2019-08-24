Политика

Порошенко предостерег Зеленского цитатой из БиблииРЕН ТВ 14:08

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии. Наставление нынешнему руководству он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
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Петр Порошенко
И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.
— Петр Порошенко, украинский политикLenta.ru 13:49

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