Политика
Порошенко предостерег Зеленского цитатой из БиблииРЕН ТВ 14:08
Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии. Наставление нынешнему руководству он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
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И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.
— Петр Порошенко, украинский политикLenta.ru 13:49
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Политика
На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты
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Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
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Происшествия
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В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.
Обновлено в 17:34
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
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В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
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Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
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Шоу-бизнес
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В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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Политика
В Киеве прошел «Марш достоинства» в честь Дня независимости Украины
Экс-глава государства "Марш достоинства" проигнорировал.
Обновлено в 08:31
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 07:42
Политика
Кличко рассказал об «особом статусе» Севастополя на Украине
Кличко пожаловался, что должность мэра хотят сделать номинальной.
Обновлено вчера в 02:03
Музыка
Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде
Победителем Мирового чемпионата фейерверков-2019 стала команда из Канады.
Обновлено в 19:09
Гаджеты
YouTube Music научился сортировке музыки
В музыкальном сервисе YouTube Music появилась функция, которую уже давно ожидало множество пользователей.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Калуге
Два ребёнка и три взрослых получили несовместимые с жизнью травмы После гибели двух детей и трёх взрослых в ДТП под Калугой сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.
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Единоборства
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Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
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В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок
Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
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Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
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Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено вчера в 07:59
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Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
Внучка популярного актера родила пятерых детей.
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