И как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пригрозил действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому словами из Библии. Наставление нынешнему руководству он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич» Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.

Гаджеты YouTube Music научился сортировке музыки В музыкальном сервисе YouTube Music появилась функция, которую уже давно ожидало множество пользователей.

Происшествия Возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Калуге Два ребёнка и три взрослых получили несовместимые с жизнью травмы После гибели двух детей и трёх взрослых в ДТП под Калугой сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Происшествия Лодка перевернулась на Волге под Саратовом Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Политика Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.

Общество Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.

Единоборства Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.