Политика

Порошенко предостерег Украину от судьбы ВенесуэлыLenta.ru 06:23

ЛІГАБізнесІнформ отмечает, что присутствующие на «Украинском завтраке» решили, что Порошенко имел в виду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, поскольку та неоднократно заявляла о планах снизить цену на газ для населения в случае избрания ее президентом Украины.
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