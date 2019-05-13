Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду СШАЦарьград вчера в 08:38
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
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Нет сомнений: был бы город украинским, он отдал бы его США за доллар. Но Севастополь был и останется русским городом. А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН вчера в 12:25
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Украинцы предложили передать Севастополь в аренду США
Независимое телевидение Севастополявчера в 08:05
«А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру»: Пушков об идее аренды Севастополя
Царьградвчера в 12:04
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