Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло РоссииГазета.Ru 15:03

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
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Порошенко призвал украинцев помочь своим «грузинским братьям»

ФАН14:08

Порошенко предложил переименовать Грузию

RT на русском14:45

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

РИА Новости14:20

Порошенко предложил переименовать Грузию

РБК15:43

Порошенко предложил переименовать Грузию

Rambler News Service13:31

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Газета.Ru15:03

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Lenta.ru12:33
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Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Политика

Иран обвинил США в экономической войне и терактах

США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Обновлено в 16:20
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

ПАСЕ начала обсуждать 222 поправки к проекту по российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы начала обсуждение 222 поправок к проекту доклада, представляющего российской делегации возможность приехать на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Общество

Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи

Обновлено в 15:05
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Интернет

В Telegram появились чаты с пользователями поблизости

В Telegram появились новые функции.
Обновлено в 11:25
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Подросток попал под машину на КАД

В понедельник, 24 июня, во второй половине дня 14-летний школьник попал под машину на 52-м км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:00
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено в 04:22
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Футбол

Промес подписал контракт с «Аяксом»

Обновлено в 14:13
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Экономика

«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Политика

У парламента Грузии продолжается акция протеста

Обновлено в 15:53
Политика

Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ

Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» впервые покажут двуствольный автомат

Обновлено в 08:57
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12.
Обновлено в 13:59
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
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