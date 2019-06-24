Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло РоссииРИА Новости 14:20

Порошенко призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев". Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина. Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
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Порошенко предложил переименовать Грузию

Rambler News Service13:31

Порошенко предложил переименовать Грузию

RT на русском14:45

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

РИА Новости14:20

Порошенко призвал украинцев помочь своим «грузинским братьям»

ФАН14:08

Порошенко предложил переименовать Грузию

РБК15:43

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Газета.Ru15:03

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Lenta.ru12:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Обновлено в 12:45
Армия и оружие

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено в 16:37
Политика

Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Обновлено в 15:42
Политика

Российская делегация прибыла в Страсбург

Делегация парламентариев из России прибыла в Страсбург с целью возможного участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня, если будет принята соответствующая резолюция.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Обновлено в 10:59
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 13:16
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Ирина Пегова стала платиновой блондинкой

Обновлено в 13:59
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

Абызов по видеосвязи из СИЗО предложил выйти за него замуж

Абызов и Григорьева общались друг с другом с помощью жестов, так как в зале суда до начала заседания был отключен микрофон.
Обновлено в 17:04
Политика

В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Общество

Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды

Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Политика

Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Общество

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию

Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Игры

Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент

Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.
Обновлено в 03:51
Политика

Песков прокомментировал усиление контроля за грузинским алкоголем

Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, поступающей в Россию, никак не связано с последними событиями в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:51
Космос

Кольца вокруг озер Титана могут состоять из необычных минералов

Обновлено в 11:39
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Регион online».
Обновлено в 18:07
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