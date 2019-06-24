Политика
Порошенко предложил переименовать ГрузиюРБК 15:43
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Общество
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Обновлено в 10:08
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 18:31
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено в 18:35
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика
Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО
Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено в 19:30
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Футбол
Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.
Обновлено в 17:51
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Наука
Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад
Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.
Обновлено в 11:00
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Футбол
Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби»
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 13:19
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено в 03:22
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено в 19:09
Космос
Космическая корова может быть странной сверхновой
Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено 22 июня в 07:39
Происшествия
Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:38