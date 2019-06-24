Порошенко предложил переименовать ГрузиюРБК 15:43

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Политика Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ Премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Технологии МТС изменила логотип впервые за 13 лет МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Футбол Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Политика Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Футбол Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.

Общество Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Футбол Джеррард не собирается менять Лэмпарда в «Дерби» Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард дал понять, что не собирается покидать клуб в нынешнее межсезонье.

Наука Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Космос Космическая корова может быть странной сверхновой Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.