Политика

Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Газета.Ru
11:27

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область страны в Днепровскую. Соответствующий законопроект он внес в Верховную раду. О своем предложении Порошенко сообщил в фейсбуке, заявив, что на Украине уже давно пора завершить декоммунизацию, передает ФАН.
Газета.Ru11:27
Петр Порошенко
Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место всего Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 08:09

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Область в Украине
Административно-территориальная единица в центральной части Украины. Расположена в среднем и нижнем течении Днепра.
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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