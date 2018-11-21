Политика

Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Газета.Ru
10:04

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную раду.
Газета.Ru10:04
Петр Порошенко
Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место всего Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 08:09

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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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