Политика

Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
РИА Новости
07:59

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, сообщила его пресс-служба. Целью законопроекта называется "предотвращение дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима".
РИА Новости07:59
Петр Порошенко
Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место всего Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 08:09

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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

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Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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