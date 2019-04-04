Политика
Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с ПорошенкоРБК 14:24
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».
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