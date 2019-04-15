Политика
Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионеSM News 13:31
Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено в 22:27
Энергетика
США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти
"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.
Обновлено в 15:45
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Общество
Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари
Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.
Обновлено в 18:05
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено в 22:45
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Младший сын Газманова похвалился авто за 15 миллионов
Новая покупка раздосадовала его подписчиков На днях сын Олега Газманова от первого брака Родион поделился с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" семейной фотографией.
Обновлено в 07:46
Культура
Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей
Президент России Владимир Путин 15 апреля поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено в 09:19
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
Как пишет французская газета Le Figaro, крушение боевого самолета – редкий шанс для потенциальных противников США получить информацию о новейшей военной технике.
Обновлено в 09:32
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Музыка
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Музыка
Верка Сердючка отправится на «Евровидение»
Обновлено в 22:00
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
В «Автодоре» объявлено о повышении стоимости проезда по платным дорогам.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Игры
В магазине GOG стартовала распродажа игр российских разработчиков
Онлайн-магазин игр без DRM-защиты GOG (Good Old Games) объявил о начале распродажи игр, созданных разработчиками из России и стран СНГ.
Обновлено в 08:43
Экономика
Около 40% россиян не имеют сбережений
Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что около 40% россиян не имеют сбережений.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Космос
Уфолог обнаружил на Луне врата для входа НЛО
Изучив снимок внимательнее, уфолог понял, что врата сделаны специально для прохождения НЛО.
Обновлено в 16:40
Кино
«ВКонтакте» защитит поклонников «Игры престолов» от спойлеров
Обновлено в 05:15