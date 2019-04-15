Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатовРИА Новости вчера в 11:48
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено вчера в 09:36
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем
Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц
Обновлено в 02:20
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Наука
Российские археологи нашли в Египте мумию на матрасе
Археологи Центра египтологических исследований РАН нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение возрастом несколько тысяч лет, интересное сочетанием элементов двух разных погребальных обрядов – древнеегипетских и римских.
Обновлено вчера в 17:27
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Савченко намерена бороться за смену политического «старья» у власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, хочет бороться за смену политического «старья» у власти и отстаивать свою невиновность в суде.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Военно-морской флот тестирует систему радиоэлектронной защиты
Например, система может маскировать корабль помехой, «давить» РЛС мощным радиоэлектронным сигналом, ставить дезориентирующие помехи.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл Артему Тарасову
Сообщается также, что после боя у Артема Тарасова возникли боли в животе, он покинул ринг только после вмешательства врачей.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах
Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено в 03:01
Происшествия
При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода
Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Сергей Никоненко столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки
Артист столкнулся с предательством жены и трагической смертью невестки, которую ему помогла пережить третья супруга Екатерина Воронина.
Обновлено в 02:10
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26