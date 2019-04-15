Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатовРИА Новости 11:48
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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