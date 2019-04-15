Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов на «Олимпийском»ФАН 13:52

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00, помимо теледебатов, сообщил представитель штаба участника второго тура президентских выборов Олег Медведев.

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов на «Олимпийском»

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