Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов на «Олимпийском»ФАН 13:52
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00, помимо теледебатов, сообщил представитель штаба участника второго тура президентских выборов Олег Медведев.
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