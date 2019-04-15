Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов на «Олимпийском»ФАН 13:52

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля с 16.00 до 18.00, помимо теледебатов, сообщил представитель штаба участника второго тура президентских выборов Олег Медведев.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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