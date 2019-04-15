Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатовРИА Новости вчера в 11:48
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
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Авто
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Политика
Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
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Обновлено вчера в 06:28
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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
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Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
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Обновлено вчера в 22:58
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