Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатовРИА Новости вчера в 11:48

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Объявлено новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским

Lenta.ruвчера в 21:05

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день

РБКвчера в 13:10

Порошенко настаивает, чтобы Зеленский согласился на другое время проведения дебатов

ТАССвчера в 11:21

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе за два часа

Интерфаксвчера в 12:05

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

RT на русскомвчера в 11:56

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

РИА Новостивчера в 11:48

Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским

Газета.Ruвчера в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Обновлено вчера в 21:37
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

Обновлено вчера в 06:20
Общество

Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля

У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Появилось видео последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери

В интернет размещены видеоматериалы, на которых можно увидеть, что стало с внутренним помещением собора Парижской Богоматери после пожара.
Обновлено вчера в 18:18
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Кино

Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Здоровье

Тюменка, сына которой превратили в растение, добивается реального срока для врачей

Тюменка настаивает, чтобы врач Зураб Чантурия и анестезиолог Василий Токтарев получили реальные сроки и были лишены возможности вести медицинскую деятельность.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

«Чтобы крышу не оторвало». Для чего каждому дому нужен архитектурный проект и почему популярен эко-стиль

Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол

Сокамерники Мамаева ждали благодарности за матч в СИЗО

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.
Обновлено в 00:32
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное