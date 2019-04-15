Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатовРИА Новости 11:48
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
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Пожар в Нотр-Дам де Пари локализован
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Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
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В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
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Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
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Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
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Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
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После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
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Политика
Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы
"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Экология
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы.
Обновлено в 06:30
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Игры
WB Games отменила релиз Mortal Kombat 11 в Украине из-за «местных законов»
Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.
Обновлено в 18:36
Экономика
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В России оценили заявление МИД о прекращении сотрудничества с НАТО
Отношения в тупике Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил о том, что сотрудничество с НАТО как по военной линии, так и в гражданской сфере полностью прекращено.
Обновлено в 11:20
Космос
Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС
Обновлено в 21:16
Политика
В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля
Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 12:07
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Здоровье
В Калининградской области направят 8,8 млрд рублей на здравоохранение за шесть лет
В Калининградской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие отрасли выделят 8,8 млрд рублей за шесть лет, сообщает издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Четверых сбежавших из изолятора задержали в Туве
Обновлено в 02:07
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30