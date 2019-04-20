Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на ЗеленскогоЭкономика сегодня вчера в 20:02
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко. Он пожаловался на заявления своего оппонента по Донбассу.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Происшествия
При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Спорт
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Обновлено в 08:11
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Забайкалье потушили все природные пожары
Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Активистов «Весны» задержали на акции против военного призыва
В субботу, 20 апреля, у военкомата на Воскресенской набережной во время акции против военного призыва задержали активистов движения «Весна».
Обновлено в 07:49
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»
Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Авто
Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota
Прошедшая рабочая неделя была богата на новинки: ведь на эти пять дней пришлось сразу два крупных автосалона – в Шанхае и Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Политика
В Крыму назвали театральным приемом заявление Порошенко о полуострове
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что высказывание президента Украины Петра Порошенко о полуострове во время дебатов является хайпом и театральным приемом.
Обновлено в 05:55