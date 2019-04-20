Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на ЗеленскогоЭкономика сегодня вчера в 20:02

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко. Он пожаловался на заявления своего оппонента по Донбассу.
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Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского

РБКвчера в 17:47

Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:38

Порошенко пожаловался Помпео на слова Зеленского

Life.ruвчера в 18:19

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Известиявчера в 18:06

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

РИА Новостивчера в 23:42

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Взгляд.рувчера в 17:28

Порошенко нажаловался на Зеленского в Вашингтон

Вести.Ruвчера в 17:22
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Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Спорт

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Обновлено в 08:11
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Забайкалье потушили все природные пожары

Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:20
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Активистов «Весны» задержали на акции против военного призыва

В субботу, 20 апреля, у военкомата на Воскресенской набережной во время акции против военного призыва задержали активистов движения «Весна».
Обновлено в 07:49
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке машины в салоне

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как купить новую машину по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»

Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан

Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Авто

Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota

Прошедшая рабочая неделя была богата на новинки: ведь на эти пять дней пришлось сразу два крупных автосалона – в Шанхае и Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Политика

В Крыму назвали театральным приемом заявление Порошенко о полуострове

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что высказывание президента Украины Петра Порошенко о полуострове во время дебатов является хайпом и театральным приемом.
Обновлено в 05:55
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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