Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на ЗеленскогоЭкономика сегодня вчера в 20:02

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко. Он пожаловался на заявления своего оппонента по Донбассу.

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

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