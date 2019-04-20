Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с ПомпеоNewInform 03:05

Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, кандидат применил термин «повстанцы ДНР/ЛНР».
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Хлопчика Петю обидели!: Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского

Комсомольская правда06:05

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Взгляд.рувчера в 17:28

Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:38

Порошенко пожаловался Помпео на слова Зеленского

Life.ruвчера в 18:19

Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского

РБКвчера в 17:47

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

РИА Новостивчера в 23:42

Порошенко нажаловался на Зеленского в Вашингтон

Вести.Ruвчера в 17:22
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Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика

Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
Обновлено в 03:24
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы

Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Авто

Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor

Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено в 07:30
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой

Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Наука

Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Общество

Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг

Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.
Обновлено в 07:11
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Происшествия

Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи

В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Экономика

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья

Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Авто

«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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