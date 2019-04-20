Политика
Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с ПомпеоNewInform 03:05
Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, кандидат применил термин «повстанцы ДНР/ЛНР».
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Хлопчика Петю обидели!: Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского
Комсомольская правда06:05
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика
Лукашенко не стал комментировать слова Бабича о стоимости БелАЭС
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Россия "разберется сама" в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла РФ в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
Обновлено в 03:24
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Московским студентам предлагают места в первых рядах шествия «Бессмертный полк» почти за месяц Дня Победы
Спортивные клубы некоторых столичных вузов разместили в соцсетях соответствующие обращения.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Авто
Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor
Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено в 07:30
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вышла в свет со знаменитой мамой
Известная телеведущая Юлия Меньшова вместе со своей мамой Верой Алентовой пришла на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ-2019).
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.
Обновлено в 03:40
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.
Обновлено в 07:11
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Экономика
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья
Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Авто
«АвтоСТАТ» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10