Политика
Порошенко позвали на инаугурацию ЗеленскогоLenta.ru 04:24
Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
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Зеленский пообещал вернуть Крым
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Армия и оружие
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Транспорт
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Музыка
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Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
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Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов
Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Музыка
Мадонна рассказала, кого считает победителем «Евровидения-2019»
Американская певица Мадонна за несколько минут до своего выступления на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" обратилась со сцены к участникам.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Ташкент примет пятый форум выпускников МГИМО
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Снег выпал в Челябинской области в мае
Жители региона делятся фотографиями вернувшейся зимы в соцсетях Снег выпал в Челябинской области 19 мая, фотографиями жители региона поделились в соцсети.
Обновлено в 03:28
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Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Спорт
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
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Политика
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Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
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Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
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«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии
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Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
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Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
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