Политика

Порошенко позвали на инаугурацию ЗеленскогоLenta.ru 04:24

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
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СМИ: Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Московский Комсомолец04:16

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Взгляд.ру02:35

Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию, а Януковича - нет

Вести.Ru02:59

СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

РБК04:02

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

РИА Новости02:35

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Газета.Ru02:31

Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского

Говорит Москва02:28
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Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

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Обновлено в 04:54
Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который представил Россию на «Евровидении-2019» и занял третье место, заявил о предвзятости по отношению к России.
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Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
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Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.
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Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Политика

Порошенко дал советы Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие

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Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено вчера в 11:57
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

США могут извлечь из советских систем С-300 важные секреты

США, заполучившие от Украины советские С-300ПТ, могут извлечь из систем важные, но не стратегические секреты.
Обновлено в 03:55
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов

Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Музыка

Мадонна рассказала, кого считает победителем «Евровидения-2019»

Американская певица Мадонна за несколько минут до своего выступления на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" обратилась со сцены к участникам.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
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Ташкент примет пятый форум выпускников МГИМО

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Происшествия

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Общество

Снег выпал в Челябинской области в мае

Жители региона делятся фотографиями вернувшейся зимы в соцсетях Снег выпал в Челябинской области 19 мая, фотографиями жители региона поделились в соцсети.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера

Обновлено вчера в 21:28
Политика

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
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Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
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Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
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«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

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Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
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Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
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