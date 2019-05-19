СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию ЗеленскогоФАН 03:21

Действующего главу Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье сообщает интернет-издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале без ссылки на источники.

СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

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