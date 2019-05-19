Политика
СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию ЗеленскогоФАН 03:21
Действующего главу Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье сообщает интернет-издание «Украинская правда» в своем Telegram-канале без ссылки на источники.
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Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Политика
Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами
Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Музыка
Что говорят зрители о выступлении Лазарева на Евровидении
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Заявлено, что Израиль атакует Сирию второй день подряд. С-300 молчат
Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
Обновлено в 04:33
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Политика
Греф назвал условие возвращения в правительство
Глава Сбербанка Герман Греф может вернуться в правительство.
Обновлено в 10:20
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Взрыв произошел в Харькове, есть погибшие
Обновлено в 10:30
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 07:25
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Малкин в «Рейнджерс» - это реально? Все зависит от Панарина
Выясняем, как должен сойтись паззл, чтобы это произошло, и при чем тут Артемий Панарин.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Футбол
Аленичев высказался о своём будущем в «Енисее»
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42