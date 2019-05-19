Политика
Порошенко позвали на инаугурацию ЗеленскогоLenta.ru 04:24
Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
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Происшествия
В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено в 01:24
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы
В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика
Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ
Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»
Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Футбол
Представлена сетка финала Кубка России по киберфутболу
Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России представили турнирную сетку финальной стадии Кубка России по киберфутболу.
Обновлено 17 мая в 14:44
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Интернет
Google следит за покупками пользователей в Сети
Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ
Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58