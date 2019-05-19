Политика

Порошенко позвали на инаугурацию ЗеленскогоLenta.ru 04:24

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
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Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Взгляд.ру02:35

СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

РБК04:02

Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию, а Януковича - нет

Вести.Ru02:59

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Lenta.ru04:24

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

РИА Новости02:35

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Газета.Ru02:31

Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского

Говорит Москва02:28
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
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В Одессе загорелся бывший военный склад.
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Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
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Организаторы поблагодарили Беглова за помощь в проведении полумарафона

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Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
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«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
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Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей

Обновлено вчера в 16:00
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Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
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Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»

Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

ВС Латвии зафиксировали приближение российского военного корабля

Обновлено в 05:54
Происшествия

Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку

Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Футбол

Представлена сетка финала Кубка России по киберфутболу

Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России представили турнирную сетку финальной стадии Кубка России по киберфутболу.
Обновлено 17 мая в 14:44
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
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Обновлено вчера в 13:49
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом захватывают Сеть

Обновлено в 05:33
Интернет

Google следит за покупками пользователей в Сети

Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
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Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
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