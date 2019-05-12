Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентстваФАН 12:31

Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе — помогает в работе.

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства. Об этом говорится в обращении к соотечественникам, опубликованном на сайте президента Украины. 20 мая в Киеве состоится церемония инаугурации Владимира Зеленского.

Армия и оружие Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.

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