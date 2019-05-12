Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентстваФАН 12:31
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства. Об этом говорится в обращении к соотечественникам, опубликованном на сайте президента Украины. 20 мая в Киеве состоится церемония инаугурации Владимира Зеленского.
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Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе — помогает в работе.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 11:37
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Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Анонс Redmi K20 состоится уже завтра, стали известны цены
Сегодня вечером сразу несколько источников опубликовали эксклюзивную информацию о том, что флагманский смартфон Redmi K20, который имеет всё для того, чтобы стать бестселлером, будет представлен уже завтра, а не 25 мая, как ожидалось ранее.
Обновлено в 14:31
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 19 мая в Facebook отреагировал на возвращение на Украину бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова Луценко, отвечая на вопрос исполнительного директора "Украинского института будущего" Виктора Андрусива, написал в Facebook, что не собирается санкционировать какие-либо действия в отношении Портнова.
Обновлено в 12:28
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Музыка
Член жюри Евровидения прокомментировал призыв отменить результаты финала
Член российского жюри Евровидения Лора Квинт отреагировала на просьбы аннулировать результаты финала конкурса из-за возможного нарушения правил представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«ПСЖ» хочет выкупить Канте у «Челси» за 100 млн евро
Отмечается, что «ПСЖ» оценивает Канте в 100 миллионов евро.
Обновлено в 13:22
Политика
Порошенко уволил главу своей администрации
Ранее сообщалось, что Порошенко лишился главы администрации. Уточняется, что Райнин стал главой администрации Порошенко в 2016 году.
Обновлено в 13:56
Футбол
В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича
Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:22
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)
Команда Ильи Воробьева одержала пять побед и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Прямая трансляция Первого канала из Братиславы.
Обновлено в 12:29
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Авто
Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x
В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей
В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти.
Обновлено в 08:54
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Транспорт
В России временно ограничат движение грузовиков по трассам
С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку
"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Футбол
Донецкий «Шахтер» в 12-й раз стал чемпионом Украины
Обновлено в 12:09
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Культура
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале получил знаменитый французский актер Ален Делон.
Обновлено в 15:23