Политика
Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентстваНародные новости 14:15
Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе. Об этом говорится в обращении украинцам, опубликованном на сайте президента.
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Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе — помогает в работе.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 11:37
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Авто
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Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
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Общество
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Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Происшествия
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В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
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Кино
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Известный американский актёр Чак Норрис приехал на военную базу в Техасе, где пообщался с солдатами и посидел на танке M1A2 Abrams.
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Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»
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На Кубе автомобиль наехал на пешеходов
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Хоккей
Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
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Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
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Армия и оружие
Двое сирийских военных погибли при обстреле в Идлибе
В результате обстрелов со стороны боевиков в Идлибе погибли двое сирийских военных, семеро получили ранения.
Обновлено в 15:24
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
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Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Гаджеты
В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro
Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
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Происшествия
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Экономика
Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике
В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
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