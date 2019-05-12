Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентстваНародные новости 14:15

Хочу пожелать Владимиру Зеленскому успешного президентства. Недавно мы были ярыми оппонентами, но уже завтра, так случилось, он станет президентом моего государства, в чье европейское будущее стойко верю.

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