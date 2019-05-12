Политика
Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентстваНародные новости 14:15
Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе. Об этом говорится в обращении украинцам, опубликованном на сайте президента.
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Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе — помогает в работе.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРЕН ТВ 11:37
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Хоккей
Илья Воробьев: немного переудалялись в игре со швейцарцами
Напомним, что команда России обыграла хоккеистов Швейцарии со счетом 3:0, одержав шестую победу на турнире.
Обновлено в 17:28
Политика
КНР в обход санкций продолжает обеспечивать КНДР продовольствием
Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрением, несмотря на санкции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 17:55
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:48
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Футбол
Дубль Месси не принес «Барселоне» победу над «Эйбаром»
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены
На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Интернет
Google следит за покупками пользователей в Сети
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества".
Обновлено в 15:13
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ
Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Религия
Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует, передает ТАСС.
Обновлено в 16:08
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Экономика
Эксперты: российский экспорт услуг может замедлиться
Российский экспорт услуг может резко замедлиться в ближайшие годы после восстановительного роста в 2018 году, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном совместно Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Обновлено в 17:23
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Здоровье
На острие: надо ли раздавать наркоманам стерильные шприцы?
Фото: ТАСС / Интерпресс / Павел Каравашкин Суть таких проектов действительно понимают немногие, обращая внимание лишь на одну сторону работы — распространение шприцев.
Обновлено в 17:02
Общество
Аналоги лекарств ищут союзников в Госдуме
Фармпроизводители просят защиты от патентообладателей В распоряжении "Ъ" оказалось письмо, где уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анатолий Семенов сообщает спикеру Госдумы Вячеславу Володину о конфликтах вокруг интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли и просит парламент заняться вопросом.
Обновлено в 18:13
Финансы
Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса
В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39