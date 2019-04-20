Политика
Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с ПомпеоNewInform 03:05
Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, кандидат применил термин «повстанцы ДНР/ЛНР».
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Наука
В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток
Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика
Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот
Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Общество
Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Путешествия
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Общество
Более 250 тыс. человек посетили парад трамваев в Москве
Зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в столице, стали свыше 250 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Футбол
Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае, об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
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Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» 21 апреля впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые в воскресенье, 21 апреля, выйдет в Балтийское море на испытания.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы
Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3.
Обновлено в 10:29
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Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
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