Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с ПомпеоNewInform 03:05

Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, кандидат применил термин «повстанцы ДНР/ЛНР».

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео

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