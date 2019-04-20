Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с ПомпеоNewInform 03:05

Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, кандидат применил термин «повстанцы ДНР/ЛНР».
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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

РИА Новостивчера в 23:42

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Взгляд.рувчера в 17:28

Порошенко пожаловался Помпео на слова Зеленского

Life.ruвчера в 18:19

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Известиявчера в 18:06

Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского

РБКвчера в 17:47

Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:38

Порошенко нажаловался на Зеленского в Вашингтон

Вести.Ruвчера в 17:22
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Наука

В загрязненных районах Арктики обнаружили аномальных улиток

Аномалия в виде признаков псевдогермафродитизма, выявленная у улиток вида Boreocingula martyni, живущих в загрязненных припортовых арктических районах, может использоваться в качестве маркера экологической обстановки в Арктике — пишет издание Polar Biology.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Политика

Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского

Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика

Крым и Сирия хотят к концу года в разы увеличить грузооборот

Грузооборот между Крымом и Сирией к концу 2019 года может достичь 150 тысяч тонн.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Общество

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Путешествия

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Общество

Более 250 тыс. человек посетили парад трамваев в Москве

Зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в столице, стали свыше 250 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

Обновлено в 01:16
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Футбол

Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»

Обновлено в 10:40
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае, об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» 21 апреля впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые в воскресенье, 21 апреля, выйдет в Балтийское море на испытания.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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