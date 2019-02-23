Политика
Порошенко пожаловался, что не смог дозвониться до ПутинаРИА Новости вчера в 19:19
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе.
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В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот день, когда была агрессия в Черном море против моих кораблей, был выпущен огонь против трех моих кораблей… я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего ответить.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRambler News Service 02:24
с чего всё началось
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.Известиявчера в 19:10
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Политика
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Политика
В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля
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Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
В ДНР три ополченца погибли в результате обстрела с украинской стороны
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В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»
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Политика
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Обновлено вчера в 08:29
Музыка
Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»
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В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
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Происшествия
В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы
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Определились все пары плей-офф КХЛ
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Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы
Обновлено вчера в 14:46
Политика
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Футбол
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Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает "Бизнес Online".
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