Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоИзвестия 18:06

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского. Об этом 19 апреля сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву "Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Армия и оружие Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400 Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.

Политика Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок "Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.

Космос Потенциально опасный астероид пролетел недалеко от Земли ИА «Ореанда-Новости» Учёные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщили, что астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии 219 тысяч километров от нашей планеты – это почти вдвое меньше, чем расстояние до Луны.

Политика Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Наука Эксперты: Высота точек определила читаемость шрифта Брайля Ученые университета штата Пенсильвания (США) провели эксперимент по выявлению факторов, влияющих на читаемость шрифта Брайля, который используется незрячими или слабовидящими людьми и состоит из определенного набора точек.

Экономика ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.

Хоккей Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.

Игры Глава студии Spiders рассказала о GreedFall Студия Spiders, известная по серии ролевых игр Of Orcs and Men, готовится выпустить свой новый проект, ролевую игру GreedFall.

Политика Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Политика В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Авто Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4 Китайская новинка в лице нового кроссовера от компании Geely приедет на российский авторынок.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.