Политика
Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 23:42
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, Порошенко осудил заявления Зеленского по Донбассу.
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Политика
Госдеп призвал все страны не пускать российские самолеты в Венесуэлу
В посте говорится, что Госдеп «аплодирует» правительству Мальты за решение не пропускать российские самолеты в Венесуэлу и призывает другие государства последовать его примеру, чтобы «прекратить поддержку Кремлем диктатора Мадуро».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Теннис
Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Общество
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 03:32
Единоборства
Соперник Джошуа признался в употреблении допинга
Обновлено в 03:30
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:17
Автоспорт
В «Макларене» не считают «Рено» своей главной целью
Руководитель «Макларена» Жиль де Ферран подчеркнул, что опережение «Рено» не является конечной целью команды.
Обновлено в 03:57
Религия
Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых
Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено вчера в 03:49
Авто
Кабриолеты Aurus впервые показали без чехлов и камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
Обновлено в 02:34
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Космос
Впервые: фотография черной дыры
Обновлено в 04:04
Авто
В России частично запретят праворульные автомобили
Обновлено 18 апреля в 21:42
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31