Политика

Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоРИА Новости вчера в 23:42

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, Порошенко осудил заявления Зеленского по Донбассу.
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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

РИА Новостивчера в 23:42

Порошенко донес на «говор» Зеленского в Госдеп

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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

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Порошенко нажаловался на Зеленского в Вашингтон

Вести.Ruвчера в 17:22
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Политика

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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