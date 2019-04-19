Политика
Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоРИА Новости 17:02
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства. Помпео в свою очередь пожелал Порошенко успеха во втором туре.
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Общество
Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея
Обновлено в 17:59
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Директор департамента готовности сил МЧС России вылетел в Забайкалье
Максим Максименко назначен директором департамента весной 2018 года.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Религия
Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Баскетбол
«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии
У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов. Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1.
Обновлено в 15:16
Общество
Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Политика
Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Авто
Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера
Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
Обновлено в 04:20
Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы
Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 06:57
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Футбол
Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»
Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Политика
Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25