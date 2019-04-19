Политика
Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоРИА Новости 17:02
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства. Помпео в свою очередь пожелал Порошенко успеха во втором туре.
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Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Политика
Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
Обновлено вчера в 12:35
Здоровье
Как и куда пожаловаться на плохие условия содержания в больнице?
Если условия лечения и содержания не устраивают пациента, то он может написать жалобу.
Обновлено в 17:25
Политика
Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро
Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Общество
В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы
Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49
Футбол
Гуллит: «Без Месси Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов»
По мнению Гуллита, Гвардиоле не удаётся выиграть Лигу чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в новых клубах нет Лионеля Месси.
Обновлено в 16:30
Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Политика
Экспорт нефти Россией на Украину запрещен
Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан
Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
Обновлено в 20:10
Космос
«Розовая Луна» появится на небе в пятницу
В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15