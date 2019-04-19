Порошенко пожаловался Помпео на ЗеленскогоРИА Новости 17:02

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства. Помпео в свою очередь пожелал Порошенко успеха во втором туре.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

Происшествия Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17 В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Авто В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Политика Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».

Здоровье Как и куда пожаловаться на плохие условия содержания в больнице? Если условия лечения и содержания не устраивают пациента, то он может написать жалобу.

Политика Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Общество В мае россиян ожидают рекордно длинные каникулы Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.

Футбол Гуллит: «Без Месси Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов» По мнению Гуллита, Гвардиоле не удаётся выиграть Лигу чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в новых клубах нет Лионеля Месси.

Политика В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

Политика Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.

Политика Экспорт нефти Россией на Украину запрещен Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.

Футбол Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Политика Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.

Космос «Розовая Луна» появится на небе в пятницу В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».

Экономика Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.