Армия и оружие
Порошенко повысил зарплаты военным в ДонбассеРоссийская газета 08:45
Президент Петр Порошенко принял решение повысить заработную плату военным, которые проходят службу на Донбассе. Денежное довольствие военнослужащих увеличат с 1 апреля, сообщает президентская администрация. Так, доплата на первой линии будет поднята на две тысячи гривен.
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Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2000 гривен. Минимальная доплата должна составлять 12000 гривен для каждого военнослужащего.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТАСС 07:06
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