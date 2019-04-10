Политика
Порошенко готовится выиграть нокаутомНезависимая газета вчера в 13:05
В среду СМИ перепечатали сообщение Newsroom в Facebook о том, что Порошенко встретился со своей командой. Там якобы и прозвучало заявление о победе 21 апреля.
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Порошенко повторно сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков
Говорит Москвавчера в 11:24
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Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа
Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Мэй рассказала об итогах экстренного саммита ЕС по Brexit
11 апреля лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились о переносе Brexit на 31 октября.
Обновлено в 00:21
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам
По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах
Балерина Анастасия Волочкова посоветовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны, и обвинила живущих за чертой бедности в том, что они сами виноваты в своих проблемах.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов
На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Генсек ООН призвал немедленно прекратить противостояние в Ливии
Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено.
Обновлено вчера в 18:13
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Обновлено вчера в 23:11
Общество
На Среднем Урале потеплеет до +19
В Свердловской области и Екатеринбурге в конце нынешней рабочей недели потеплеет до +19.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals
В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.
Обновлено вчера в 08:05
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Общество
В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46