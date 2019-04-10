Политика

Порошенко готовится выиграть нокаутомНезависимая газета вчера в 13:05

В среду СМИ перепечатали сообщение Newsroom в Facebook о том, что Порошенко встретился со своей командой. Там якобы и прозвучало заявление о победе 21 апреля.
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Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA

РБКвчера в 10:58

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

РИА Новостивчера в 09:55

Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь сдает анализы

Эхо Москвывчера в 11:30

Допинг-волонтеры везут повторные анализы Порошенко в США

Газета.Ruвчера в 13:42

Порошенко сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость экспертам VADA

ТАССвчера в 10:55

Порошенко повторно сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков

Говорит Москвавчера в 11:24

Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA

RT на русскомвчера в 06:26
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Футбол

Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа

Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Мэй рассказала об итогах экстренного саммита ЕС по Brexit

11 апреля лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились о переносе Brexit на 31 октября.
Обновлено в 00:21
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье

Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам

По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах

Балерина Анастасия Волочкова посоветовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны, и обвинила живущих за чертой бедности в том, что они сами виноваты в своих проблемах.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Генсек ООН призвал немедленно прекратить противостояние в Ливии

Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено.
Обновлено вчера в 18:13
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Общество

На Среднем Урале потеплеет до +19

В Свердловской области и Екатеринбурге в конце нынешней рабочей недели потеплеет до +19.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:00
Культура

Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals

В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.
Обновлено вчера в 08:05
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей

Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
Обновлено вчера в 11:13
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Общество

В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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