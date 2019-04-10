Порошенко готовится выиграть нокаутомНезависимая газета вчера в 13:05

В среду СМИ перепечатали сообщение Newsroom в Facebook о том, что Порошенко встретился со своей командой. Там якобы и прозвучало заявление о победе 21 апреля.

Футбол Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).

Происшествия Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Политика Мэй рассказала об итогах экстренного саммита ЕС по Brexit 11 апреля лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились о переносе Brexit на 31 октября.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Здоровье Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».

Политика Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Общество Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Общество Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах Балерина Анастасия Волочкова посоветовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны, и обвинила живущих за чертой бедности в том, что они сами виноваты в своих проблемах.

Общество В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Политика Генсек ООН призвал немедленно прекратить противостояние в Ливии Вооруженное противостояние между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара должно быть немедленно остановлено.

Общество На Среднем Урале потеплеет до +19 В Свердловской области и Екатеринбурге в конце нынешней рабочей недели потеплеет до +19.

Культура Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.

Здоровье В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.

Хоккей Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019 Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.