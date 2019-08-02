Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению УкраиныLenta.ru вчера в 18:53
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика
Власти США проверят сделки Facebook в рамках антимонопольного расследования
Издание уточняет, что следователи ищут свидетельства того, что Марк Цукерберг покупал молодые технологические компании, которые потенциально могли бросить вызов империи Facebook.
Обновлено вчера в 20:04
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов
Пекин, вероятно, пытается дождаться ближайших выборов президента США в 2020 году, чтобы не торопиться с оформлением соглашения по торговле с Вашингтоном.
Обновлено 30 июля в 07:55
Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено вчера в 00:23
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о спасении от рака
Как написала Малышева в своем Instagram, ее спасло своевременное обследование: врач удалил предраковый полип толстого кишечника, обнаруженный во время колоноскопии.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми
На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилась архивная фотография.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Мужчина украл трехлетнюю девочку, изнасиловал и отрезал ей голову
Жуткое преступление совершил отец трёхлетней девочки.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено вчера в 17:02