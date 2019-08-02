Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.

Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

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