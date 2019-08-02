Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению УкраиныLenta.ru 18:53
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика
Горбачев прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
В четверг американский Институт управления поставками сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в прошлом месяце до 51,2 пунктов.
Обновлено в 20:47
Единоборства
Хабиб получил именные перчатки от тренера Джона Джонса
Тренер Джона Джонса Брендон Гибсон подарил действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову именные перчатки.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Политика
В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана
Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В США назвали условия вывода тысяч военных из Афганистана
Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.
Обновлено в 21:13
Энергетика
Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%
Экспорт нефти Венесуэлы в июле упал на 17,5% по причине нехватки покупателей у государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), как сообщает в четверг агентство Reuters.
Обновлено в 19:17
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Наука
Исследователи впервые сняли на видео вращение молекулы
Обновлено 29 июля в 09:57
Кино
Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса
Обновлено в 12:37
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено в 16:42
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Единоборства
UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
Обновлено в 05:04
Футбол
Петербург обходит Краснодар благодаря «Зениту» и Гонсалу Гедешу
Преимущество над Краснодарским краем, где "быкам" внушительную поддержку оказал вырвавшийся в элиту "Сочи", составило менее 7000 баллов – на тот самый гол валенсийца Гедеша.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено в 16:26
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 15:47
Политика
Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено в 07:04
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Лондоне местный житель нашел в доме огромную змею
Житель британского Ислингтона обнаружил в котельной своего дома огромного сетчатого питона, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 19:20
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube
Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04