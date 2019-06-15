Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в СевастополеLenta.ru вчера в 19:19

с чего всё началось

Порошенко отметил, что Севастополь празднует день города, и подчеркнул, что история этого места «была разной». «Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал он.

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

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