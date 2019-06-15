Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в СевастополеLenta.ru вчера в 19:19
Порошенко отметил, что Севастополь празднует день города, и подчеркнул, что история этого места «была разной». «Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал он.
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с чего всё началось
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на своей странице в "Фейсбуке", что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.Life.ruвчера в 19:05
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Общество
Чиновники Севастополя покупают роскошный внедорожник за 6 млн
Севастопольское государственное унитарное предприятие «Центр эффективного использования собственности города» (ГУП «ЦЭИСГ»), которое подведомственно департаменту по имущественным и земельным отношениям региона, собирается за сумму почти в 6 млн рублей приобрести автомобиль с признаками предмета роскоши.
Обновлено в 03:30
Единоборства
ММА. Чел Соннен проиграл и завершил карьеру
После боя 42-летний Соннен объявил о завершении карьеры. Бой завершился во втором раунде.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Трамп счел доказанной вину Ирана в нападении в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп считает данные о снятии мины с борта судна Kokuka Courageous доказательством причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 09:16
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал о планах реализации программы Artemis, которая предполагает создание всех условий для постоянного присутствия на Луне.
Обновлено вчера в 18:35
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10