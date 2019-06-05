Порошенко потребовал от Зеленского объясненийГазета.Ru 16:04

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Хоккей Павел Дацюк вернется в «Автомобилист» Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Общество ВШЭ расформирует департамент политологии Высшая школа экономики (ВШЭ) объединит департамент политической науки и департамент государственного и муниципального управления.

Шоу-бизнес Надежда Мейхер спустилась с третьего этажа по водосточной трубе Певица поделилась архивными снимками с мамой. Надежда Мейхер воспитывает троих детей. Старший сын исполнительницы в этом году окончил школу.

Общество Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск".

Футбол Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Футбол Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов» Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.