Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объясненийГазета.Ru 16:04

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
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