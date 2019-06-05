Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объясненийГазета.Ru 16:04

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
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 Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании перед делегацией Украины были поставлены соответствующие директивы.
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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

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