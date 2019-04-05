Политика

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебатыРИА Новости 18:55

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты - это не страшно.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 18:55

Подробнее о событии

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

РИА Новости18:55

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться» и прийти на дебаты

ФАН20:00

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

РБК19:54

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

RT на русском19:29

Порошенко призвал Зеленского «никем не прикрываться»

ТАСС19:12

Порошенко посоветовал Зеленскому «быть мужиком»

Московский Комсомолец20:24

Порошенко в ночном видеообращении к Зеленскому: "Будь мужиком!"

Газета.Ru18:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Политика

WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Технологии

«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок

Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.
Обновлено в 19:47
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек.
Обновлено в 11:49
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»

Обновлено в 22:15
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Во Франции автобус влетел в группу пешеходов

В пригороде Парижа на станции Сюси-ан-Бри автобус влетел в группу пешеходов. Об этом 4 апреля сообщает издание L’Express.
Обновлено в 16:49
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Космос

Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 11:59
Общество

Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч

Обновлено в 22:27
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено в 12:55
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное