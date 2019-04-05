Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебатыРИА Новости 18:55

Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты - это не страшно.

Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебаты

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