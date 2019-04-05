Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и явиться на дебатыРИА Новости 18:55
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
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Владимир Александрович, снова вынужден общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз. Не бойтесь, дебаты - это не страшно.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 18:55
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Политика
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Технологии
«Яндекс.Такси» собирается запустить сервис грузоперевозок
Сервис «Яндекс.Такси» намеревается запустить новый сервис грузоперевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы.
Обновлено в 19:47
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек.
Обновлено в 11:49
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено в 22:15
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Во Франции автобус влетел в группу пешеходов
В пригороде Парижа на станции Сюси-ан-Бри автобус влетел в группу пешеходов. Об этом 4 апреля сообщает издание L’Express.
Обновлено в 16:49
Общество
Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»
Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43